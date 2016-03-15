Майже 300 інвесторів подали колективний позов до Volkswagen на €3,3 мільярда

До німецького автовиробника Volkswagen подано позов на €3,3 млрд у зв'язку з приховуванням компанією інформації про шкідливі вихлопи дизельних моделей, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg. Агентство зазначає, що це найбільший позов у Німеччині після серії позовів, поданих у США.

Позивачами у справі виступають 278 інституційних інвесторів зі всього світу, сказав Bloomberg телефоном юрист Андреас Тильп. Він зазначив, що в позові, поданому у місті Брауншвейг, стверджується, що VW не оприлюднила своєчасно інформацію про скандал з вихлопними газами.

Юрист пояснив, що компанія-відповідач відмовилася обговорювати з інвесторами досудове врегулювання і не буде застосовувати стратегію захисту, засновану на термінах позовної давності.

За словами Тильпа, позивачами є інвестиційні компанії і підрозділи з Австралії, Австрії, Німеччини, Канади, Данії, Франції, Італії, Японії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Великобританії, США і Тайваню. Серед них 17 німецьких компаній з управління інвестиціями, страхові фірми, а також один із найбільших американських пенсійних фондів — Система пенсійного забезпечення держслужбовців Каліфорнії.

Тильп додав, що з його юридичною конторою ведуть переговори ще 20 інституційних інвесторів, які хочуть подати до VW ще один позов на суму понад €1 млрд.

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Минулого року Volkswagen зізнався, що на машинах з дизельними двигунами було встановлено програмне забезпечення, яке дозволяло обходити перевірки на вміст шкідливих викидів у вихлопних газах. Як заявив минулого тижня представник суду в Брауншвейгу, вони отримали вже 65 позовів у зв'язку з цим скандалом.

Компанії також загрожують безліч позовів в США і кримінальні розслідування в декількох країнах, нагадує Bloomberg. У США VW може бути оштрафована на $18 млрд.