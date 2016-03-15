Українські дороги до кінця року можуть стати платними для вантажівок вагою понад 12 тонн

Кабінет міністрів України з метою створення додаткових джерел фінансування дорожнього господарства пропонує до кінця поточного року запровадити на автомобільних дорогах державного значення систему збору плати за проїзд з транспортних засобів масою понад 12 тонн.

Про це йдеться в Програмі дій уряду, опублікованій на сайті Кабміну.

Як зазначається, для впровадження такої системи необхідно внести зміни до деяких законодавчих актів України, а також до Бюджетного кодексу України. Відповідальним за виконання цього завдання є Міністерство інфраструктури.

Згідно з документом, запровадження плати за проїзд автотранспорту вагою понад 12 тонн дасть змогу забезпечити додаткові надходження до держбюджету для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування, а також підвищити безпеку та конкурентоспроможність національної мережі автомобільних доріг держзначення з метою залучення транзитних вантажопотоків.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом Дорожньої карти розвитку дорожньої галузі на 2015-2017 роки, Міністерство інфраструктури України у 2016 році запланувало підвищити ставку акцизу на паливо, а в 2017 році – запровадити плату за проїзд вантажного транспорту вагою понад 12 тонн.

У жовтні 2015 року Кабінет міністрів України заборонив рух транспортних засобів фактичною масою понад 40 тонн і контейнеровозів понад 46 тонн дорогами загального користування при перевезенні подільних вантажів.

Процедура вагового контролю була запроваджена в 2007 році. Через відсутність контролю за роботою вагових пунктів ця процедура перетворилася на додаткову корупційну схему і не виконувала своїх функцій з контролю за перевантаженням транспорту. До того ж, спостерігалося вибіркове використання штрафів попереднім урядом проти вільних перевізників, які конкурують з підконтрольними владі компаніями.

З ідеєю повернення вагового контролю на дорогах України у березні 2015 року виступив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський. За його словами, відсутність вагового контролю є головною причиною погіршення стану українських доріг, а самій дорожній галузі завдають багатомільярдних збитків.

Як зазначив глава дорожнього департаменту Міністерства інфраструктури України Роман Хміль, більш як 30% вантажного транспорту пересувається українськими дорогами з перевищенням допустимих вагових норм.

Ваговий контроль було скасовано з серпня 2014 року, після прийняття Кабміном мораторію на перевірки всіх підприємців, у тому числі автоперевізників. У січні мораторій було продовжено до кінця першого півріччя 2015 року, потім у червні Кабмін подовжив цю його дію до кінця 2016 року.