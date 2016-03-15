В дилерській мережі ZAZ відзначається високий попит на моделі з заводським ГБО!

Але вже зараз можна говорити про те, що клієнти чекали таку модифікацію. Найкращим свідченням цього є по-справжньому високий попит на модель Sens, Lanos пікап і VIDA саме з газбалонным обладнанням.

Таку реакцію покупців на пропозицію від українського виробника нескладно було передбачити. Зараз, коли вартість літра бензину часто змушує власників думати «виїжджати або не виїжджати», можливість економити більш ніж в два рази на вартості літра палива - дуже приваблива пропозиція. При цьому, окрім очевидної економії, встановлене в заводських умовах ГБО і настройка автомобілів вже на конвеєрі для роботи на скрапленому газі, як мінімум, гарантує надійну і безвідмовну роботу силових агрегатів. Ще одна з очевидних переваг: гарантія від виробника, яка зазвичай, при установці ГБО «в гаражі», припиняє дію.

Зараз, для задоволення попиту клієнтів на автомобілі модельного ряду ZAZ, в дилерській мережі доступні всі можливі модифікації. Що ж стосується головного і визначального чинника, який впливає на остаточне рішення про покупку, а саме ціни, то на ринку нових автомобілів пропозицію на моделі ZAZ Sens, ZAZ Lanos пікап і ZAZ VIDA виглядає дуже привабливо.

Так, наприклад, компактний седан ZAZ Sens, про переваги якого навряд чи варто зайвий раз нагадувати, з встановленим на заводі ГБО, здатний працювати на блакитному паливі коштує 181 300 грн. за комплектацію Standard +.

Другий представник модельного ряду Запорізького автомобілебудівного заводу - седан ZAZ VIDA, який також доступний з заводським газобалонним обладнанням завдяки відносно невисокій вартості скрапленого газу також дозволить своєму власникові економити значні кошти при заправці. Вартість ZAZ VIDA седан в комплектації Comfort з ГБО становить 281 750 грн.

Представник сегмента легкої комерційної техніки, яку часто вибирають для вирішення завдань з доставки вантажів або розвезення товарів в межах міста або передмістя - ZAZ Lanos пікап. Заводське газобалонне обладнання, встановлене на розвозний фургон, зможе зберігати ще більше коштів для свого господаря. Тим більше, що зараз стати власником легкого комерційного автомобіля можна за 222 950 грн., а головну перевагу стане помітно з перших кілометрів пробігу, особливо з урахуванням вартості бензину.

Варто сказати кілька слів про сам газобалонне обладнання. Щоб забезпечити дійсно надійну роботу всіх компонентів автомобіля і в першу чергу силового агрегату і трансмісії, постачальником газобалонного обладнання була обрана італійська компанія BRC. Один з лідерів по виробництву ГБО пропонує рішення для більшості існуючих зараз моделей різних автовиробників, які вибирають саме BRC за бездоганну якість. Компанія BRC Gas Equipment є всесвітньо відомим виробником газобалонного обладнання з історією, що нараховує більше 30 років. За інформацією виробника, на сьогоднішній день частка BRC на світовому ринку становить понад 17%. Це означає, що ГБО BRC встановлюється практично на кожен п'ятий автомобіль, який переобладнано під роботу на газі.

Комплект газового обладнання, що встановлюється на моделі ZAZ - це обладнання четвертого покоління, що відповідає нормам токсичності Євро-5. А серед інших безумовних переваг саме цього обладнання є бінарна система подачі палива - газ/бензин. Це означає, що бінарна система двопаливна, систему з єдиним (штатним) контролером, в якому закладено дві програми управління, що забезпечують можливість роботи двигуна як на бензині, так і на газі. Зазвичай, при установці ГБО на автомобіль встановлюється додатковий блок управління, який може конфліктувати з основним блоком, що призводить до погіршення роботи двигуна і поломок. Бінарна система виключає такі проблеми з автомобілем. Також, дуже часто при установці ГБО «в гаражах» власники стикаються з проблемою - «куди потім подіти запасне колесо?», Оскільки в нішу запасного колеса багажника монтується балон для газу. У випадку з установкою балона в заводських умовах на автомобілях ЗАЗ це питання також вирішено: для запасного колеса передбачено місце з кріпленнями в багажному відділенні.

Додатковим аргументом «ЗА», але при цьому не менш важливим, для покупців автомобілів ZAZ з заводським ГБО, крім надійності і доступності стане сервісна гарантія на 3 роки, або 100 тис. Км пробігу. При цьому міжсервісний інтервал становить 15 тис. Км, що повністю відповідає європейським стандартам гарантійної політики обслуговування автомобілів

* Ціни вказано станом на 11.03.2016. Продавець має право змінювати комплектації та ціни автомобілів без попереднього повідомлення покупця. ТОВ "Сі Ей Автомотів" залишає за собою право вносити зміни в умови акції протягом зазначеного терміну дії. Детальну інформацію отримуйте в салонах офіційних дилерів ZAZ.

Більш детальна інформація про моделі ЗАЗ - на сайті www.zaz.ua.

Відвідайте сторінки ЗАЗ в соціальних мережах:

www.facebook.com/autozaz.ua

www.vk.com/autozaz_ua

www.youtube.com/user/avtozazua

ДОВІДКА

Офіційний дистриб'ютор автомобілів ZAZ в Україні - ТОВ «Сі Ей Автомотів». З 2015 року компанія «Сі Ей Автомотів» представляє продукцію Запорізького автомобілебудівного заводу. Модельна лінійка ZAZ представлена автомобілями ZAZ VIDA, ZAZ Lanos, ZAZ Sens, ZAZ LanosPick-up.

Сьогодні «Сі Ей Автомотів» - це розвинена мережа дилерських центрів по всій Україні, це повний комплекс послуг, починаючи з тест - драйву, продажу автомобілів, страхування, кредитування, і закінчуючи офіційним гарантійним та післягарантійним сервісним обслуговуванням, це забезпечення високопрофесійної підтримки власників автомобілів ZAZ в будь-якій точці України.