Пивоварський йде у відпустку, з якої не має наміру повертатися в Кабмін - джерело

За словами співрозмовника агентства, з сьогоднішнього дня Пивоварський йде у відпустку на місяць, з якої не має наміру повертатися на міністерський пост.

За інформацією джерела, міністр вкрай незадоволений тим, що парламент відмовляється приймати ключові для транспортної галузі законопроекти, зокрема, гальмує їх прийняття президентська політсила «Блок Петра Порошенка», за квотою якої в грудні 2014 року був призначений Пивоварський.

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У прес-службі міністерства УНІАН уточнили, що міністр буде сьогодні присутнім на засіданні Кабінету міністрів.

Як повідомляв УНІАН, Пивоварський був призначений на посаду міністра інфраструктури 2 грудня 2014 року. До призначення він з кінця 2012 року очолював велику українську фінансово-промислову групу компаній "Континіум", а також працював в інвестиційній компанії Dragon Capital (Україна) на посаді керуючого директора.

Пивоварський подав заяву про відставку з поста міністра інфраструктури 16 грудня 2015 року, мотивуючи своє рішення неможливістю виконувати свої функції, в тому числі через низьку зарплату.

4 лютого прем'єр-міністр Арсеній Яценюк анонсував формування програми роботи уряду в ході позачергового засідання уряду, яке було скликано у зв'язку з ситуацією, що склалася навколо роботи уряду, ускладненою політичним тиском і відставкою відразу кількох міністрів.

Зокрема, крім Пивоварського, заяви про відставку зробили міністр агрополітики та продовольства Олексій Павленко, міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі, а також глава Мінекономрозвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус. Відставка Абромавічус викликала найбільш гостру реакцію в ділових колах і дипломатичному співтоваристві. Стурбованість відставкою висловили посли 9 країн, включаючи країни «Великої сімки», представники МВФ і Держдепартаменту США.

Разом з тим, 4 лютого в ході позачергового засідання уряду, Павленко, Пивоварський і Квіташвілі відкликали свої заяви. Абромавічус сказав, що рішення про відхід з уряду змінювати не буде.

У той же день Пивоварський повідомив, що залишиться на посаді міністра за умови виконання ряду умов. У числі умов, які назвав міністр, - встановлення адекватного рівня зарплат чиновників вищого рангу, а також можливість реалізації започаткованих реформ, в тому числі в сфері держзакупівель на «Укрзалізниці».