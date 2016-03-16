У Росії не вдався податковий експеримент: збори з далекобійників вдвічі менше очікуваних

Російська система збору коштів за проїзд по федеральних трасах "Платон" в 2016 році принесе до бюджету близько 20 мільярдів рублів (283 мільйони доларів) – вдвічі менше, ніж планував Росавтодор.

Про це з посиланням на заяву міністра транспорту російської федерації Максима Соколова повідомляє Slon.ru.

Раніше передбачалося, що сума зборів "Платона" в 2016 році складе 39,5 мільярда рублів (560 мільйонів доларів), проте продовження пільгового тарифу для далекобійників позначилося на надходженнях до бюджету.

"Ми бачимо, що випадаючі доходи дозволять у підсумку зібрати до бюджету трохи більше 20 мільярдів рублів. Але все залежатиме від рішень уряду щодо продовження або завершення цього тестового режиму", – заявив Соколов.

Російський міністр також додав, що період дії пільгового тарифу "поки не позначений" і що це питання буде обговорюватися восени 2016 року. Раніше оператор системи "РТ-Інвест Транспортні системи" повідомив, що протягом чотирьох місяців роботи "Платон" зібрав близько 4,8 мільярда рублів (68 мільйонів доларів).

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Система "Платон", через яку проходить плата з вантажівок масою понад 12 тонн за проїзд російських трасах, почала працювати з 15 листопада 2015 року. Кілометр шляху для вантажівок коштує 1,53 рубля.

З лютого 2016 року тариф повинен був бути підвищений до 3,06 рублів за кілометр, однак введення "Платона" викликало невдоволення далекобійників. Через це уряд РФ продовжив дію пільгового тарифу до липня 2017 року.