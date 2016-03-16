Продаж легкових авто в Європі зростає 31-й місяць поспіль

Продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (без урахування Мальти) у січні-лютому 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 10,1% - до 2,118 мільйона одиниць, повідомляється в звіті Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA).

З урахуванням авторинків Ісландії, Норвегії та Швейцарії, протягом двох місяців поточного року продажі зросли на 10,1% - до 2,186 мільйона одиниць.

Згідно з опублікованими даними, в лютому всі основні європейські ринки продемонстрували зростання. Реєстрації автомобілів в Італії зросли на 22,6%, Іспанії – на 12,4%, Франції – на 8,7%, Німеччини – на 7,8% і Великобританії – на 4,7%. Зростання продажів продовжився 31-й місяць поспіль.

Серед європейських країн лідером за кількістю проданих у лютому автомобілів традиційно стали Німеччина з результатом 250 тисяч авто, Італія - 172 тисячі і Франція - 166 тисяч.

Серед автомобільних брендів лідером європейського авторинку залишається концерн Volkswagen. Ринкова частка компанії в лютому 2016 року порівняно з лютим 2015 року скоротилася до 23,9% з 25,3%, а продажі порівняно з торішнім результатом зросли на 8% – до 252,6 тисячі автомобілів. При цьому бренди, що входять до концерну, збільшили свої продажі. Зокрема, Volkswagen - на 4,4%, Audi - на 17,1%, Skoda - на 15,4% і Porsche - на 5,8%, а продажі Seat впали на 4,3%.

Головний конкурент Volkswagen, автомобільний концерн PSA Group, що об'єднує бренди Peugeot і Citroen, в лютому збільшив продажі на 13,2% - до 119 тисяч одиниць, а частка компанії незначно скоротилася - до 11,3%.

Компанія Renault, що посідає третє місце на європейському авторинку, також збільшила продажі в лютому – на 10,1%, до 104,9 тисячі авто, частка компанії скоротилася до 9,9% з 10,3%.

Збільшили продажі також компанії Ford – на 19%, BMW – на 13,9%, FCA – на 22,9%, Daimler – на 21,5% (у тому числі бренд Mercedes – на 22,4% і Smart – на 15,9%), Opel Group – на 18,1%.

Продажі японських автовиробників Toyota, Nissan і Mazda в Європі збільшилися минулого місяця відповідно на 11,5%, 1,4% і 45,9%. Корейські Hyundai і Kia показали зростання на 14,6% і 21,8% відповідно.

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Як повідомляв УНІАН, продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (без урахування Мальти) в січні зросли на 6,2% - до 1,061 мільйона штук. Разом з тим, продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні зросли на 23% - до 3,2 тисячі штук.

Довідка УНІАН. ACEA – Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як лобістська організація європейських автовиробників.