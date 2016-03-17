У пунктах пропуску на західному кордоні України в чергах стоять понад 600 авто

Як повідомили УНІАН у прес-службі Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, станом на 8:00 на українсько-польському кордоні в пункті пропуску "Устилуг" у Волинській області утворилася черга з 100 автомобілів.

У Львівській області черзі зафіксовані в пунктах пропуску "Рава-Руська" (90 автомобілів), "Угринів" (100 автомобілів), "Грушів" (20 автомобілів), "Краковець" (100 автомобілів), "Шегині" (120 автомобілів).

На українсько-румунському кордоні, в пункті пропуску "Дякове" Закарпатської області в черзі стоять 15 вантажних автомобілів.

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У пункті пропуску "Порубне" Чернівецької області, черга вантажних автомобілів становить 50 одиниць, легкових - 30 автомобілів.