У пунктах пропуску на західному кордоні України в чергах стоять понад 600 авто
У пунктах пропуску західного кордону України на ранок 17 березня в чергах стоять 625 автомобілів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, станом на 8:00 на українсько-польському кордоні в пункті пропуску "Устилуг" у Волинській області утворилася черга з 100 автомобілів.
У Львівській області черзі зафіксовані в пунктах пропуску "Рава-Руська" (90 автомобілів), "Угринів" (100 автомобілів), "Грушів" (20 автомобілів), "Краковець" (100 автомобілів), "Шегині" (120 автомобілів).
На українсько-румунському кордоні, в пункті пропуску "Дякове" Закарпатської області в черзі стоять 15 вантажних автомобілів.
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У пункті пропуску "Порубне" Чернівецької області, черга вантажних автомобілів становить 50 одиниць, легкових - 30 автомобілів.