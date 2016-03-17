У Казахстані чиновникам заборонять користуватися на роботі смартфонами

Для державних чиновників Казахстану з початку квітня введуть заборону на використання на робочих місцях смартфонів, смартчасов і планшетів, передає Kapital.kz.

Дана міра зумовлена фактами витоку службової інформації через WhatsApp та інші додатки. Між тим, не забороняється використання мобільних пристроїв з функціями «дзвінок/відповідь/sms», але не оснащених інтернет-модулями і фото-, відеокамерами, йдеться у службовій записці, яка нібито поширюється по відомствам.

Читайте такожУдар по амбіціях Росії: Казахстан розширює співпрацю з Євросоюзом«До нас вже надійшов цей регламент. В цілому це вже поширена практика серед багатьох урядів. Я вважаю, що це нормально. Це ж не означає, що ми не будемо користуватися телефонами. Під час входження у відповідні державні органи ці телефони мають лишатися в установлених місцях, а потім забираєш і користуєшся. Ми весь час користувалися планшетами, ходили з ними на засідання уряду. На цих планшетах визначено, які питання будуть розглядатися на засіданнях. Ми використовуємо їх тільки на засіданнях уряду, планшет нам дозволяють», - зазначила міністр охорони здоров'я і соціального розвитку Казахстану Тамара Дуйсенова.

У свою чергу міністр енергетики Володимир Школяр не заперечує використання смартфона і кнопкового телефону.

«У нас всі міністерства користуються, якщо буде введена заборона - ми все одно будемо користуватися», - заявив він.