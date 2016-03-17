Україна скасувала спецмито на імпорт автомобілів з Узбекистану

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі з 22 березня скасувала спецмито на імпорт автомобілів з Узбекистану, встановлену в листопаді 2015 року на рівні 12,12%.

Згідно з повідомленням, опублікованим сьогодні, 17 березня, в "Урядовому кур'єрі", відповідне рішення було прийнято комісією 14 березня на підставі звернення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та набуде чинності через п'ять днів з моменту його публікації.

"За результатами розгляду вказаних матеріалів Комісія прийняла рішення від 14 березня 2015 року, згідно з яким припинила застосування адекватних заходів у відповідь на дискримінаційні і недружні дії з боку Республіки Узбекистан щодо законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України - підприємств автомобілебудування", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі у відповідь на дискримінаційні та недружні дії Узбекистану встановила спецмито на імпорт легкових автомобілів з бензиновим двигуном об'ємом до 2,2 л у розмірі 12,12%.