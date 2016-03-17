ДФС пообіцяла більше грошей на будівництво доріг

Голова Державної фіскальної служби Роман Насиров вважає доцільним для розвитку інфраструктури розподіл понадпланових доходів всіх митниць на будівництво доріг, а не лише п'яти, як це відбувається зараз.

Про це він заявив в інтерв'ю в ефірі телеканалу "Рада".

Глава Фіскальної служби зазначив, що експеримент з розподілу перевиконань по митницях на розвиток інфраструктури показав високу ефективність.

"Минулого року понад 550 мільйонів гривень за 4 місяці, пішли на будівництво доріг. Цього року вже понад 400 мільйонів гривень за рахунок перевиконання по митницям йдуть на будівництво інфраструктури. Я думаю, що цей експеримент можна було б поширити по всій території України. У січні ми перевиконали план на 4 мільярди гривень, в лютому ми перевиконали план на 4 мільярда. Якщо кожен місяць направляти по 2 мільярди гривень на дороги, то ми будемо їздити по гідним дорогах", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, українські митниці - учасники експерименту щодо розподілу понадпланових доходів з вересня 2015 року (початку експерименту) перерахували на розвиток інфраструктури в своїх областях 954,7 мільйона гривень. Зокрема, Волинська митниця перерахувала на розвиток інфраструктури 165 мільйонів гривень, Київська митниця – 170,3 мільйона гривень, Львівська – 360,7 мільйона гривень, Чернівецька – 166,3 мільйона гривень, Одеська область – 92,2 мільйона гривень.

У травні 2015 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував в якості мотивації роботи митних органів залишати на місцях частину коштів, зібраних митницями понад плану. Пізніше цю ідею підтримав президент України Петро Порошенко і запропонував направляти отримані кошти на потреби регіонів, зокрема, на будівництво доріг. Спочатку такий експеримент планували провести тільки в Одеській області, однак пізніше до неї приєдналися Волинська, Львівська та Чернівецька області, які мають вихід на західні кордони держави. У 2016 році до експерименту приєдналася митниця Києва.