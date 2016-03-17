ДФС пообіцяла більше грошей на будівництво доріг

15:10, 17 березня 2016
Транспорт/Звя'зок
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Насиров зазначив, що експеримент з розподілу понадпланових надходжень по митницях на розвиток інфраструктури показав високу ефективність.

Фото УНИАН

Голова Державної фіскальної служби Роман Насиров вважає доцільним для розвитку інфраструктури розподіл понадпланових доходів всіх митниць на будівництво доріг, а не лише п'яти, як це відбувається зараз.

Про це він заявив в інтерв'ю в ефірі телеканалу "Рада".

Глава Фіскальної служби зазначив, що експеримент з розподілу перевиконань по митницях на розвиток інфраструктури показав високу ефективність.

"Минулого року понад 550 мільйонів гривень за 4 місяці, пішли на будівництво доріг. Цього року вже понад 400 мільйонів гривень за рахунок перевиконання по митницям йдуть на будівництво інфраструктури. Я думаю, що цей експеримент можна було б поширити по всій території України. У січні ми перевиконали план на 4 мільярди гривень, в лютому ми перевиконали план на 4 мільярда. Якщо кожен місяць направляти по 2 мільярди гривень на дороги, то ми будемо їздити по гідним дорогах", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, українські митниці - учасники експерименту щодо розподілу понадпланових доходів з вересня 2015 року (початку експерименту) перерахували на розвиток інфраструктури в своїх областях 954,7 мільйона гривень. Зокрема, Волинська митниця перерахувала на розвиток інфраструктури 165 мільйонів гривень, Київська митниця – 170,3 мільйона гривень, Львівська – 360,7 мільйона гривень, Чернівецька – 166,3 мільйона гривень, Одеська область – 92,2 мільйона гривень.

У травні 2015 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував в якості мотивації роботи митних органів залишати на місцях частину коштів, зібраних митницями понад плану. Пізніше цю ідею підтримав президент України Петро Порошенко і запропонував направляти отримані кошти на потреби регіонів, зокрема, на будівництво доріг. Спочатку такий експеримент планували провести тільки в Одеській області, однак пізніше до неї приєдналися Волинська, Львівська та Чернівецька області, які мають вихід на західні кордони держави. У 2016 році до експерименту приєдналася митниця Києва.

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