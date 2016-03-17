Уряд поновив на посаді люстрованого голову Укрморрічінспекції

Кабінет міністрів України поновив на посаді керівника Державної інспекції з безпеки на морському та водному транспорті Павла Булановича, звільненого в березні 2015 року за законом про очищення влади.

Відповідне рішення закріплено в розпорядженні уряду від 16 березня 2016 року.

Згідно з документом, таке рішення було ухвалено на підставі постанови Одеського окружного адміністративного суду від 23 лютого 2016 року. При цьому, згідно з постановою суду, за час вимушеного прогулу Буланович повинен отримати компенсацію від держави в розмірі 68,7 тис. грн.

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Як повідомляв УНІАН, Булановича було звільнено Кабміном із займаної посади за законом про люстрацію 25 березня 2015 року.