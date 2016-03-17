Уряд поновив на посаді люстрованого голову Укрморрічінспекції
Таке рішення було ухвалено на підставі постанови Одеського окружного адміністративного суду від 23 лютого 2016 року.
Кабінет міністрів України поновив на посаді керівника Державної інспекції з безпеки на морському та водному транспорті Павла Булановича, звільненого в березні 2015 року за законом про очищення влади.
Відповідне рішення закріплено в розпорядженні уряду від 16 березня 2016 року.
Згідно з документом, таке рішення було ухвалено на підставі постанови Одеського окружного адміністративного суду від 23 лютого 2016 року. При цьому, згідно з постановою суду, за час вимушеного прогулу Буланович повинен отримати компенсацію від держави в розмірі 68,7 тис. грн.
Читайте такожОприлюднено дані про кількість чиновників, які потрапили під люстрацію в 2015 році
Як повідомляв УНІАН, Булановича було звільнено Кабміном із займаної посади за законом про люстрацію 25 березня 2015 року.