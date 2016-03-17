Між Полтавою та Дніпропетровськом запускають прямий поїзд

Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця», створене на базі Держадміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця»), враховуючи відсутність прямого залізничного сполучення між Полтавою і Дніпропетровськом та з метою вивчення попиту, з 27 березня запроваджує курсування поїзда № 783/784 за маршрутом Полтава (Кременчук) – Дніпропетровськ.

Згідно з повідомленням прес-служби "Укрзалізниці", цей поїзд відправлятиметься зі станції Полтава-Південна о 05:07, із Кременчука о 07:00 і прибуватиме до Дніпропетровська об 11:00.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 17:30, прибуватиме до Кременчука о 21:30, а на станцію Полтава-Південна прибуватиме о 23:12.

У повідомленні зазначається, що в березні поїзд курсуватиме щоденно, крім середи, а з 1 квітня поїзд відправлятиметься з Полтави по вівторках, п'ятницях і неділях, у зворотному напрямку – також по вівторках, п'ятницях і неділях.

"Надалі періодичність курсування поїзда № 783/784 Полтава – Дніпропетровськ коригуватиметься відповідно до пасажиропотоку", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» з 18 березня запровадить пряме безпересадкове залізничне сполучення між Києвом і Бухарестом (Румунія).