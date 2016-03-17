Ремонт доріг у 2016 році: скільки грошей виділять і які траси відновлять (карта)

В Україні в 2016 році планують капітально відремонтувати 1,7 тисячі кілометрів доріг, що 5,5 разв більше в порівнянні з 300 км у 2015 році.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку автомобільних перевезень Мінінфраструктури Роман Хміль.

"Але треба ремонтувати капітально 17 тисяч (кілометрів) на рік, плюс поточним середнім ще 34 тисячі в рік. Тому потрібно нарощувати фінансування, інакше дорожня мережа буде й далі стрімко деградувати", – зазначив Хміль.

Він повідомив, що на ремонт українських доріг у 2016 році планують залучити 19,4 млрд грн, з яких з держбюджету – 6,8 млрд грн, залишки кредитних коштів – 5,5 млрд грн, нові кредити – 4,4 млрд грн, фонд регіонального розвитку – 0,2 млрд грн, місцеві бюджети – 0,7 млрд грн, прогнозні надходження від експерименту на митниці – 1,8 млрд грн.

"Додатково на погашення боргів попередніх років буде витрачено близько 12 млрд грн. Всього – 31,4 млрд грн. За необхідності в 50-100 млрд грн в рік (що забезпечить відновлення існуючої мережі доріг відповідно за 20 або 10 років)", – повідомив Хміль.

Крім того, Мінінфраструктури розробило інтерактивну карту, на якій позначило відрізки доріг, які ремонтуватимуть в 2016 році.