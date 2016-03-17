EASA запропонувала об'єднати дані про ризики польотів над зонами збройних конфліктів

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Серед іншого в оприлюдненому в четвер, 17 березня, документі наголошується на необхідності розвитку спільної європейської системи оцінки ризиків конфліктних зон та створення механізму швидких попереджень, зазначається у повідомленні, оприлюдненому на сайті Європейської агенції з безпеки польотів (EASA).

"Загроза тероризму для цивільної авіації найвірогідніше залишиться на високому рівні у найближчому майбутньому (…) Зараз час діяти, важливо, щоб були вжиті конкретні заходи для захисту громадян ЄС під час польотів", - наводяться на сайті агенції слова єврокомісара з питань транспорту Віолети Булц. У EASA додали, що авіаперевізники потребують "консолідованої картини ситуації з безпекою" та з цією метою хочуть мати "абсолютно різні ресурси".

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Агенція пропонує членам ЄС створити національні системи оцінки ризиків для цивільної авіації, дані з яких об'єднувалися б і поширювалися EASA. У переданих Нідерландам, які зараз головують в ЄС, пропозиціях також йдеться про надання інформації розвідувальними службами та авіаперевізниками.