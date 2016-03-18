В обхід Росії: Китай вдвічі збільшив обсяги перевезень через Казахстан в Європу

З Китаю через Казахстан в країни Європи у 2015 році обсяг вантажних перевезень збільшився вдвічі, заявив заступник глави комітету транспорту Міністерства з інвестицій та розвитку Казахстану Дмитро Потлов, передає Kapital.kz.

За словами представника відомства, на розвиток транспортної галузі в Казахстані за 5 років було виділено 1,5 трлн тенге (1 доллар - 346 тенге).

Читайте такожНовий Шовковий шлях: Туреччина і Китай будуть доставляти вантажі в Європу в обхід Росії«В цілях поліпшення конкурентоспроможності наших «коридорів» основний акцент спрямований на забезпечення розвитку інфраструктури транспортної галузі. Для цього за останні 5 років на її розвиток виділено близько 1,5 трлн тенге, що у підсумку дозволило Казахстану у рейтингу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму піднятися на 30 позицій в 2015 році. Тобто, з 88-ї до 58-ї позиції серед 140 країн світу», - зазначив спікер.

Також Дмитро Потлов уточнив, що лінія «Жезказган – Бейнеу» дозволила скоротити відстань із сходу на захід приблизно на одну тисячу кілометрів.

Крім того, за словами спікера, у 2015 році завершено розширення морського порту Актау в північному напрямку, побудовані 3 вантажних причали для перевалки сухих вантажів з пропускною здатністю 3 млн тонн.

Китай активно шукає альтернативні маршрути доставки вантажів в Європу, які передбачають або обхід Росії, або скорочення шляху, що проходить по території Росії. Це передбачає зменшення виручки РФ від транзитних перевезень.

Китай в 2015 році запустив проект доставки вантажів з Азії в Європу в обхід Росії «Шовковий шлях», для фінансування якого Пекін виділив $40 млрд. У проекті бере участь Україна.