У Львові за рахунок кредиту ЄБРР впровадять електронний квиток у громадському транспорті

Європейський банк реконструкції і розвитку надасть Львову кредит на впровадження електронного квитка у громадському транспорті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, відповідну угоду про наміри щодо підготовки кредитного фінансування проекту 18 березня підписали міський голова Львова Андрій Садовий, директор львівського комунального підприємства «Львівавтодор» Олег Береза та старший банкір ЄБРР Денис Гайовий.

«Для Європейського банку реконструкції та розвитку це важливий крок з точки зору подальшого розвитку громадського транспорту у Львові. Ми готові і надалі працювати і вважаємо, що електронний квиток - це той ключовий крок для подальшого розвитку міста у європейському напрямку», - розповів Гайовий.

Підписана угода про наміри, наразі не передбачає надання кредитних коштів, оскільки обсяг та вартість проекту буде точно визначена після проведення передпроектного аналізу. Розмір позики, яку готовий надати банк – не більше 10 млн євро.

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За словами Берези, попереду багато підготовчої роботи: підготовка технічного завдання, конкурс із вибору компанії-консультанта, однак підписана угода дає впевненість, що Львів може розраховувати на підтримку надійних партнерів у процесі реалізації проекту електронного квитка.