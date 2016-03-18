Росія хоче відновити авіасполучення з Єгиптом

Росія веде роботу з відновлення авіасполучення з Єгиптом, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Разом з тим, він не став коментувати повідомлення про те, що єгипетська влада передала РФ доповідь щодо розслідування обставин катастрофи російського літака над Сінаєм.

Читайте такожСправу про катастрофу російського літака передано в генпрокуратуру Єгипту"Цього не можу сказати", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання про зміст доповіді. Він пояснив, що "ці питання розглядаються авіаційною владою". "Я не володію інформацією", - додав Пєсков.

"Але контакти не перериваються, робота ведеться, щоб забезпечити необхідні умови для відновлення авіасполучення", - зазначив він.

Літак A321 російської авіакомпанії "Когалимавіа", що виконував рейс Шарм-еш-Шейх - Санкт-Петербург, зазнав катастрофу 31 жовтня через півгодини після вильоту. Всього в літаку було 217 пасажирів і сім членів екіпажу, ніхто не вижив. Згідно з даними ФСБ РФ, причиною катастрофи став теракт в результаті підриву вибухового пристрою.

Після цієї трагедії влада РФ прийняла рішення призупинити авіасполучення з Єгиптом до з'ясування всіх обставин теракту і створення належних умов забезпечення безпеки авіарейсів в Єгипет.