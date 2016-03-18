Між Львовом та Варшавою хочуть прокласти вузькоколійну залізницю

Влада Львова пропонує побудувати вузькоколійну залізницю за євростандартом, яка забезпечить пасажирське сполучення за маршрутом Київ - Львів - Варшава.

Як повідомила прес-служба Львівської облдержадміністрації, цю перспективу обговорили голова Львівської ОДА Олег Синютка та виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Олександр Завгородній.

"Ми хочемо, щоб з Варшави до Львова пролягала "вузькоколійка". А вже з нашого обласного центру, після пересадки, можна було б швидко дістатися до Києва. Якщо цей проект вдасться реалізувати, завантаженість потоку на залізниці істотно збільшиться", - цитує прес-служба Синютку.

Крім того, в прес-службі повідомили, що рухомий склад Львівської залізниці можуть поповнити чотирма новими пасажирськими поїздами зразка електропоїзда Львів - Івано-Франківськ - Чернівці.

Крім того, на зустрічі обговорювалося будівництво нового вокзалу в Сянках Турківського району, які є центром розвитку паралімпійського спорту в Україні.

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Довідка УНІАН. Найбільш поширена в Європі ширина колії - 1435 мм. В Україні та на пострадянському просторі в основному використовується стандарт 1520 мм.

В Україні також використовується колія європейської ширини, зокрема, на кількох дільницях у Закарпатській та Львівській областях, а також на деяких прикордонних станціях.

Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.