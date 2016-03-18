АМКУ визнав недійсними результати тендеру на перенесення мобільних номерів

Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав результати тендеру щодо впровадження послуги перенесення номера при зміні оператора (MNP) недійсними і зобов'язав державне підприємство "Український державний центр радіочастот" (УДЦР), відповідальна за його проведення, скасувати всі рішення, які були прийняті після розкриття пропозицій компаній-учасників.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в АМКУ, відповідне рішення колегія комітету ухвалила в ході сьогоднішнього повторного розгляду скарги компанії "Ес Ай Центр", яка брала участь у тендері.

У відповідь на запит УНІАН голова комітету з конкурсних торгів УДЦР Вадим Гулько повідомив, що держпідприємство категорично не згодний з прийнятим рішенням АМКУ.

"Сама процедура, я хочу відзначити, проходила досить відкрито і прозоро. Тут зауважень до АМКУ немає - вони вислухали абсолютно всі сторони, надавали слово, і все проходило нормально. Однак саме рішення дивує. Не зовсім зрозуміла аргументація, на основі чого воно було прийнято", - сказав Гулько.

Також він додав, що в сформованій ситуації УДЦР розглядає два шляхи подальших дій: держпідприємство може звернутися до суду і оскаржити постанову комітету, а може, згідно з прийнятим рішенням АМКУ, провести переоцінку результатів.

"Яке буде прийнято рішення, ми повідомимо додатково. Тут потрібно визначитися і оцінити всі фактори, ризики, можливості та інші питання. Найближчим часом ця інформація з'явиться на сайті", - зазначив голова комітету конкурсних торгів УДЦР.

У той же час власник компанії "Ес Ай Центр" Дмитро Зарахович повідомив, що дуже задоволений результатами сьогоднішнього засідання і сприймає їх як перемогу не тільки своєї компанії, але і всієї держави.

"Ми розуміємо, що ми починаємо жити в правовій державі. Для нас це було досить важливе рішення. Це якась маленька перемога, тому що в будь-якому випадку, тендер не закінчений відхиленням нашої пропозиції і вибором рішення в 2 рази дорожче. А зараз, наскільки ми розуміємо, буде перегляд всіх пропозицій, включаючи наше", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, про початок процедури державних закупівель послуг для створення і впровадження централізованої бази даних, необхідної для запуску послуги MNP, Держцентр оголосив у вересні 2015 року.

У першому тендері взяли участь 4 компанії: "Диалинк" з ціновою пропозицією 67 мільйонів гривень з ПДВ, "Т4в" - 62,3 мільйона гривень, "ЕС АЙ центр" - 25,8 мільйона гривень та "Технічний центр інтернет" - 17,7 мільйона гривень. Однак УДЦР на засіданні 5 листопада заявив, що жоден з учасників не надав повного пакету документів, передбаченого законом про здійснення держзакупівель, і оголосив про повторне проведення конкурсу.

У повторному тендері взяли участь 6 компаній: Huawei, яка запропонувала ціну з ПДВ 26,9 мільйона гривень, Ericsson - 107,7 мільйона гривень, "Диалинк" - 71,8 мільйона гривень, "Ес Ай Центр" - 39,6 мільйона гривень, "Т4в" - 82,3 мільйона і "Українські спеціальні системи" - 89,3 мільйона гривень.

25 січня УДЦР оголосив компанію "Ділінк" переможцем тендеру по впровадженню послуги MNP зі стартовою ціною 71,8 мільйона гривень, після чого інші учасники торгів і ряд українських ЗМІ висловили свою незгоду з прийнятим рішенням.

5 лютого "Ес Ай Центр" у партнерстві з європейською компанією Teletech звернулася до АМКУ з проханням переглянути результати торгів, оскільки, на думку керівництва компанії, цінова пропозиція компанії-переможця "Диалинк" було завищено вдвічі.

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Більш того, як писали "Наші гроші", фірмі "Диалинк" має відношення Геннадій Ільїн - екс-депутат Київради з президентської фракції "Солідарність", колишній начальник охорони Петра Порошенка.

Перший розгляд скарги "Ес Ай Центру" відбулося 3 березня, проте колегія АМКУ перенесла розгляд скарги у зв'язку з тим, що аргументація сторін виявилася недостатньою.