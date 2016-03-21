Обама анонсував угоду між Google і Кубою: компанія розширить доступ до інтернету в країні

Google близький до домовленостей з владою Куби про розвиток на острові інтернету, заявив президент США Барак Обама в інтерв'ю ABC News, передає Slon.ru.

«Google досяг угоди щодо забезпечення острова широкосмуговим доступом в інтернет і мережею WiFi», – сказав Обама.

Раніше в березні віце-президент Google Вінтон Серф заявив, що американська компанія зацікавлена в роботі з інтернетом на Кубі. За словами експертів, які наводило AP, влада Куби може опиратися роботі Google на острові.

Держава, зазначили співрозмовники агентства, розглядає інтернет як одне з джерел загрози для національної безпеки. Влада хотіла б контролювати доступ громадян до інформації та можливостей її поширювати, зазначає AP.

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Як пише The Wall Street Journal, конкурентом США в питанні доступу до інтернету на Кубі став Китай. У січні 2016 року влада Гавани разом з Huawei запустили пілотний проект з надання широкосмугового доступу в історичному центрі міста.

Минулого року обладнання китайської компанії використовувалося для створення WiFi точок по всій Кубі. Однак, як відзначає WSJ, для більшості кубинців це виявилося занадто дорого –такий доступ в інтернет коштує на Кубі $2 в годину.

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Барак Обама прилетів на Кубу 20 березня, він став першим за 90 років американським президентом, який відвідав острів. Візит Обами триватиме до 22 березня. Про намір США відновити відносини з Кубою було заявлено в грудні 2014 року.