Hyundai з Києва до Тернополя не курсуватиме 5-6 квітня

Швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" №747/748 за маршрутом Дарниця, Київ - Тернопіль - Київ, Дарниця не курсуватиме 5 і 6 квітня 2016 року у зв'язку з проведенням планового ремонту залізничних колій.

Про це повідомила акціонерна компанія "Українська залізниця", створена на базі Держадміністрації залізничного транспорту ("Укрзалізниця").

"Філія "Українська залізнична швидкісна компанія" ПАТ "Укрзалізниця" закликає пасажирів бути уважними при плануванні своїх подорожей", - підкреслюється в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, з травня 2012 року в Україні зі швидкістю до 160 км/год почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem, зв'язавши Київ з Харковом і Львовом. Потім географія курсування поїздів Hyundai була розширена.

У 2014 році "Укрзалізниця" придбала у Крюківського вагонзаводу два швидкісні електропоїзди ЭКр1 (клас "Інтерсіті+") за рахунок коштів "Ощадбанку" через лізингову компанію "Дельта лізинг". Вартість ЭКр1 в два рази менше, ніж ціна корейських електропоїздів Hyundai, і становила 200 мільйонів гривень з ПДВ.

Оператором швидкісних поїздів є філія "Укрзалізниці" - "Українська залізнична швидкісна компанія" (УЖСК), яка оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома електропоїздами ЭКр1 "Тарпан" і двома поїздами з локомотивною тягою виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.