Держпідприємства можуть бути успішними лише за наявності ефективного менеджменту і відсутності корупції - експерт

Державні підприємства можуть бути успішними, але за умови успішного і послідовного реформування, підвищення конкурентоспроможності і зниження загального рівня корупції в країні.

Про це в коментарі УНІАН сказав Євген Дихне - керівник найбільшого в Україні міжнародного аеропорту "Бориспіль", що перебуває у державній власності.

"Головними проблемами, які сьогодні заважають ефективній роботі держпідприємств, залишаються корупція, брак якісного менеджменту і неготовність змінювати старі методи і підходи до роботи, - впевнений Дихне. - Нам (аеропорту "Бориспіль" - УНІАН) майже за рік вдалося оптимізувати виробничі процеси, істотно скоротити непродумані витрати, зробити прозорою систему державних закупівель, де, як відомо, фіксується найбільше зловживань у державному секторі економіки. Ці механізми дозволили аеропорту вперше за три роки стати прибутковим і заробити рекордні для підприємства 700 мільйонів гривень. Таким чином, ми збільшили суму виплат на користь держави до рівня 472 мільйони гривень. А сума відрахувань державних дивідендів склала 175 мільйонів гривень".

Він також нагадав, що протягом останніх 8 місяців аеропорт двічі підвищував зарплату своїм працівникам - в 2015 році і на початку 2016-го - одразу після затвердження фінансового плану підприємства. В результаті змін в управлінні аеропортом "Бориспіль" увійшов у число лідерів за бюджетними відрахуваннями, а за підсумками 2016 року розраховує отримати близько 1 мільярд гривень чистого прибутку, з яких 750 мільйонів гривень складуть дивідендні виплати.

"Головна запорука успіху реформ - якісний менеджмент, робота, насамперед, в інтересах держави, раціональне використання технічних і людських ресурсів і бажання змінюватися, не повертаючись до старих правил гри. Як показує досвід аеропорту "Бориспіль", всі ці заходи на практиці забезпечують досить показовий результат", - резюмував Дихне.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що за підсумками 2015 року 17 найбільших держкомпаній заробили близько 2,6 мільярда гривень, тоді як в 2014 році збитки становили понад 7,4 мільярда гривень.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є державним підприємством, що забезпечує 68% всіх авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника – авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

За підсумками 2015 року аеропорт увійшов у трійку кращих аеропортів Східної Європи за версією The Skytrax World Airport Awards - міжнародного рейтингу, визначає кращі аеровокзали світу на підставі уподобань пасажирів.