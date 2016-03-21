Біля Тузли судно врізалося в недобудований Керченський міст

Як повідомили Крим.Реалії в інформаційному центрі проекту «Кримський міст», підрядник будівництва Керченського мосту оцінює заподіяну в результаті зіткнення шкоду.

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«В результаті навалу судна «Ліра» на опори тимчасового робочого мосту №2, який будується між островом Тузла і фарватером, палі опори були загнуті, підрядником оцінюється збиток. На терміни завершення будівництва тимчасового робочого моста це не вплине», - пояснили в інфоцентрі.

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Цей міст є допоміжною спорудою для доставки вантажу при будівництві основного спорудження Керченського мосту.