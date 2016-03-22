Аеропорт "Бориспіль" посилив заходи безпеки

Найбільший в Україні міжнародний аеропорт "Бориспіль" працює в умовах підвищених заходів безпеки, говориться в повідомленні аеропорту на офіційній сторінці в Facebook.

"Служба авіаційної безпеки аеропорту спільно з правоохоронними органами забезпечують підвищені заходи безпеки, - говориться в повідомленні аеропорту. - З метою підвищення безпеки в аеропорту "Бориспіль" з липня 2014 року контроль на безпеку проходять всі відвідувачі аеровокзальних комплексів".

Пізніше ситуацію прокоментував виконуючий обов'язки генерального директора аеропорту Євген Дихне. За його словами, посилені заходи безпеки в роботі аеропорту не пов'язані безпосередньо з терактом в аеропорту Брюсселя, оскільки "Бориспіль" вже два роки працює в режимі "жовтого" рівня безпеки проти терористичних загроз.

"Вже два роки в аеропорту "Бориспіль" уведено жовтий рівень безпеки проти терористичних загроз, який не дозволяє жодному громадянину пройти на територію аеропорту без перевірки на наявність вибухових речовин і зброї. Ми постійно перевіряємо кожного пасажира, весь персонал і контрагентів, які працюють в аеропорту", - сказав Дихне, зазначивши, що, крім особистого огляду, в "Борисполі" ведеться постійне відеоспостереження, працюють патрулі.

Дихне пояснив, що рішення про введення посиленого рівня безпеки кожен аеропорт приймає самостійно у відповідності з документами щодо безпеки об'єкта. Всього, за словами Дихне, існує 4 рівня загроз - від зеленого (нормальна робота аеропорту) до червоного (коли в країні запроваджується воєнний стан та військові приймають на себе функції управління аеропортом).

"На поточний момент жовтий рівень загрози - достатній, щоб убезпечити "Бориспіль" від можливих інцидентів", - резюмував Дихне.

Раніше про роботу в умовах підвищених заходів безпеки повідомив другий за пасажиропотоком аеропорт України - столичний аеропорт "Київ".

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 22 березня, в аеропорту Брюсселя (Бельгія) пролунали два вибухи, жертвами яких стали 13 людей, близько 25 людей отримали поранення. Пізніше вибухи були зафіксовані в метро Брюсселя. Жертвами вибухів в метро, за попередніми результатами, стали 10 осіб.