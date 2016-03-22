МАУ скасувала заплановані на вівторок рейси Київ-Брюссель-Київ

Найбільший в Україні авіаперевізник - авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» скасувала заплановані на сьогодні, 22 березня, рейси Київ-Брюссель-Київ, повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії.

«Підтверджую, рейси скасовано, додаткова інформація з'явиться найближчим часом», - сказала прес-секретар МАУ Євгенія Сацька.

Пізніше в МАУ повідомили, що пасажирам скасованих рейсів запропонують варіанти напрямків через європейські пункти, а також нададуть весь спектр послуг, передбачених міжнародними правилами в таких випадках.

«Беручи до уваги непросту ситуацію в Бельгії в цілому, як виняток з правил авіакомпанія пропонує пасажирам, які мають квитки на рейси МАУ між Києвом і Брюсселем, що на даний момент не скасовані, з датою вильоту в період 23-31 березня, такі варіанти заміни маршруту/дати вильоту: безкоштовна зміна дати подорожі в оригінальному класі бронювання з вильотом з 15 квітня включно; безкоштовна зміна маршруту на власних рейсах МАУ з оплатою різниці у тарифах і зборах», - повідомили в авіакомпанії. Крім того, МАУ готова надати пасажирам можливість придбати новий квиток протягом року.

Для врегулювання ситуації МАУ просить пасажирів звертатися до Сервісного центру в Україні або в Бельгії.

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 22 березня, в аеропорту Брюсселя (Бельгія) пролунали два вибухи, жертвами яких стали щонайменше 13 осіб, близько 25 осіб дістали поранення. Пізніше вибухи було зафіксовано в метро Брюсселя. Жертвами вибухів у метро, за попередніми результатами, стали 10 осіб.