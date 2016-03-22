Столичний аеропорт "Жуляни" посилив безпеку

Столичний аеропорт "Київ" (Жуляни), другий аеропорт України за показником пасажиропотоку, працює в режимі посиленої авіаційної безпеки, повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту.

Зокрема, у відповідь на питання, чи були посилені заходи безпеки в аеропорту "Київ" у зв'язку з терактами в аеропорту Брюсселя, у прес-службі підкреслили: "Ми працюємо в посиленому режимі авіаційної безпеки. Посилені заходи вже давно. Однак рішення про посилення або послаблення заходів безпеки приймає Державіаслужба. Якщо таке рішення надійде, ми обов'язково його виконаємо".

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 22 березня, в аеропорту Брюсселя (Бельгія) пролунали два вибухи, жертвами яких стали 11 людей, близько 25 людей отримали поранення. Пізніше вибухи були зафіксовані в метро Брюсселя. Жертвами вибухів в метро, за попередніми результатами, стали 10 осіб.

Аеропорт "Київ" (Жуляни) є одним з найстаріших аеропортів України і працює з 1924 року. У 2012 році була завершена реконструкція аеропорту та будівництво відразу декількох нових терміналів, включаючи центральний термінал "А" і віп-термінал для бізнес-авіації. За підсумками 2015 року аеропорт скоротив пасажиропотік на 13,4% - до 944,305 тисячі осіб порівняно з 2014 роком.