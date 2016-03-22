Державіаслужба зобов'язала українські аеропорти посилити заходи безпеки

Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) зобов'язала українські аеропорти забезпечити підвищений рівень авіаційної безпеки у зв'язку з терористичними актами, що відбулися сьогодні, 22 березня, у Брюсселі.

«Аеропорти України мають високий рівень авіаційної безпеки, разом з тим у зв'язку з терористичними актами, здійсненими 22 березня в Брюсселі, Державіаслужба направила в аеропорти України телеграму про вжиття заходів щодо підвищення пильності персоналу під час роботи», - йдеться в повідомленні на сайті служби.

Як повідомляв УНІАН, раніше найбільші аеропорти України «Бориспіль» і «Київ» (Жуляни) повідомили, що у зв'язку з терористичними атаками в Брюсселі, в аеропортах забезпечується підвищений рівень безпеки. Аналогічних заходів вжили і в Київському метрополітені.

У вівторок, 22 березня, в аеропорту Брюсселя (Бельгія) пролунали два вибухи. Пізніше вибухи були зафіксовані в метро Брюсселя. Жертвами вибухів стали кілька десятків людей, багато людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.