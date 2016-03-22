Шимків пропонує перестрибнути 4G-зв'язок і відразу впровадити 5G

В Україні замість 4G відразу може бути запущено п'яте покоління зв'язку. Таке припущення висловив заступник голови Адміністрації президента України Дмитро Шимків під час громадського обговорення цифровий трансформації країни в медіа-центрі Hub4.0, передає ЛІГА.net.

За словами Шимківа, якщо через кілька років до моменту проведення наступного тендера на ринку з'явиться доступне комерційне обладнання 5G, ліцензувати 4G вже не буде мати сенсу.

"Цей етап можна буде просто перестрибнути", - вважає він.

Нагадаємо, що Національна комісія з питань регулювання зв'язку та інформатизації почала підготовку наступної порції частот під тендери в кінці 2015 року.

Нещодавно комісія найняла британських експертів для проведення аналізу доступних діапазонів в Україні. Передбачається, що підготовка буде закінчена до кінця 2017 року.