ЗМІ розповіли подробиці зіткнення турецького судна з недобудованим Керченським мостом

Турецький суховантаж у Керченській протоці 19 березня відхилився від курсу і влетів у опори недобудованого технологічного мосту з РФ в окуповану Керч, але на терміни здачі об'єкта це не вплине. Про це повідомляє "ТАСС", посилаючись на джерело в інфоцентрі "Кримський міст".

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"19 березня о 23:25 (мск) теплохід "Ліра" під прапором Панами, що належить компанії Turkuaz Shipping Corp, прямуючи по Керч-Єнікальському каналу відхилився від рекомендованого шляху в районі буїв 21 і 23а, а потім вчинив навал на конструктивні елементи робочого мосту", - розповіло джерело.

За його словами, в результаті зіткнення з судном знищено опору номер 80, в тому числі палі діаметром 1020 мм і довжиною 58 метрів, ригелі та оголовки. Також постраждали окремо забиті маякові палі, ще дві сусідні опори отримали пошкодження.

При цьому в інфоцентрі запевняють, що "заміна опор не вплине на терміни здачі технологічного мосту в експлуатацію".

Екіпаж судна у складі дев'яти осіб не постраждав, суховантаж поставлений на рейд у порту Таганрога.

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Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня 2014 року Путін на засіданні президії Держради з питань вдосконалення мережі автошляхів заявив, що до кінця 2018 року Росії необхідно реалізувати «ще один складний мостовий перехід – перехід через Керченську протоку».

5 вересня 2014 року міністр транспорту Росії Максим Соколов заявив, що Росія планує побудувати міст в окупований Крим до 16 грудня 2018 року.