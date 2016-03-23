ЗМІ дізналися причину зіткнення турецького судна з Керченським мостом

Про це повідомляє FlashCrimea з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

«Росморпорт раніше прийняв рішення дозволити проходження через Керченську протоку судів, подібних «Лірі», без лоцманського проведення. Зіткнення — результат чиновницької недбалості», — сказало джерело.

Суховантаж знищив опору моста, що будується, ввечері в суботу, 19 березня, проте відомо про інцидент стало тільки вчора. Судно навалилося на опору робочого мосту № 2, який будується між островом Тузла і фарватером, розповіли в Управлінні федеральних автомобільних доріг «Тамань».

Через зіткнення також була знищена опора №80. Крім того, знищено дві маякові палі, а опори №79 та №81 отримали зміщення, передає РБК.

Суховантаж належить Turkuaz Shipping Corp., ним керував громадянин Туреччини, він ходив під прапором Панами.

Зараз судно знаходиться в порту Таганрог. В інфоцентрі запевнили, що «заміна опор не вплине на терміни здачі технологічного мосту в експлуатацію». Екіпаж судна у складі дев'яти осіб не постраждав.

Пошкоджений міст є допоміжною спорудою для доставки вантажів при будівництві основної споруди — мостового переходу через Керченську протоку.

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Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня 2014 року Путін на засіданні президії Держради з питань вдосконалення мережі автошляхів заявив, що до кінця 2018 року Росії необхідно реалізувати «ще один складний мостовий перехід – перехід через Керченську протоку».

5 вересня 2014 року міністр транспорту Росії Максим Соколов заявив, що Росія планує побудувати міст в окупований Крим через Керченську протоку до 16 грудня 2018 року.