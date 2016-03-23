Fitch присвоїло рейтинги новоствореній "Українській залізниці"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings відкликало рейтинги Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), включаючи довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті на рівні «C» і довгостроковий рейтинг у національній валюті «RD» (обмежений дефолт) у зв'язку з акціонуванням компанії.

Про це йдеться в повідомленні агентства, переданому УНІАН.

«Водночас Fitch присвоїло ПАТ «Українська залізниця» довгостроковий рейтинг в іноземній валюті на рівні «C» і довгостроковий рейтинг у національній валюті на рівні «RD», - йдеться в повідомленні.

У Fitch підкреслили, що рішення відкликати рейтинги є, по суті, технічним, оскільки акціонерне товариство «Українська залізниця» будуть рейтингувати із застосуванням такого ж підходу, який використовується для визначення рейтингів державних компаній. Крім того, ПАТ «Українська залізниця» є повною наступницею «Укрзалізниці», що прийняла всі фінансові, юридичні та операційні зобов'язання «Укрзалізниці», включаючи єврооблігації на 500 млн дол. із погашенням у 2018 році та інші борги «Укрзалізниці».

«ПАТ "Українська залізниця" залишиться стратегічно важливою транспортною компанією і продовжить керувати національною залізничною інфраструктурою, диспетчерським регулюванням, пасажирськими перевезеннями (дальніми та приміськими) і як і раніше буде домінуючим вантажоперевізником», - резюмували в Fitch.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня Кабінет міністрів України схвалив проект фінансового плану ПАТ "Українська залізниця" із середньорічним підвищенням тарифів на залізничні перевезення вантажів на 10%, а не 15%, як планувалося раніше. Проект фінплану не передбачає підвищення тарифів на пасажирські перевезення, крім 5% на перевезення в першому класі швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" та підвищення прибутковості від підвищення класності та сервісу деяких поїздів.

Чистий прибуток компанії, згідно з фінпланом, становитиме понад 96 млн грн, тоді як фінансовий результат за підсумками 2015 року прогнозується на рівні 2,4 млрд грн чистого збитку. Планований загальний дохід від діяльності компанії у 2016 році становитиме 77,4 млрд грн, а витратна частина - 77,2 млрд грн. Також у 2016 році «Укрзалізниця» планує залучити кредитів на 23,1 млрд грн і повернути 26,6 млрд грн.