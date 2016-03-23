У Росії загострюється конфлікт з "агресивним" Google

Глава Федеральної антимонопольної служби РФ Ігор Артем'єв заявив, що не вірить у можливість компромісу з Google щодо розгляду справи компанії, оскільки та "веде себе агресивно", передає ПРАЙМ.

"Google веде себе агресивно, Google нікуди не звертається. Захищає свої законні права, що є нормальною процедурою. Ну, ми захищаємо інтереси наших компаній, інтереси конкуренції. Тому я вже не вірю в якісь компроміси", - заявив глава ФАС.

Читайте такожОбама анонсував угода між Google і Кубою: компанія розширить доступ до інтернету в країні"Компанія висловлюється в такому агресивному вигляді і в російській, і іноземній пресі. Ми читаємо, там вказується: ФАС порушила якісь процедури під час розгляду цієї справи, що є повною нісенітницею", - уточнив він.

"Але нічого страшного, мабуть, вони таку тактику обрали. Можу тільки одне сказати, що така система не відноситься до найкращих практик. Така шановна корпорація могла б вести себе в кращих традиціях оскарження і захисту своїх прав та інтересів", - сказав Артем'єв.

ФАС у вересні визнала Google порушником закону про конкуренцію, висунувши звинувачення компанії у зловживанні домінуючим положенням на ринку встановлених магазинів додатків в ОС Android, і наказала до 18 грудня усунути порушення шляхом коригування своїх договорів з виробниками пристроїв. Антимонопольну справу було порушено за скаргою компанії "Яндекс". Google у своєму зверненні в суд зажадав визнати рішення та розпорядження антимонопольного органу недійсними. У понеділок, 14 березня, арбітражний суд Москви відхилив заяву Google.

Артем'єв в грудні говорив, що штраф для Google може скласти 8% від обігу на ринку, якщо в справі не буде пом'якшуючих обставин. Артем'єв попереджав, що якщо Google вирішить судитися з ФАС, то позбавить себе права на мінімальний штраф 1% від обігу. Мінімальний штраф можливий, якщо порушник вчасно заявляє про намір виправити порушення, пояснював глава ФАС.