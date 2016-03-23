"Укрзалізниця" купує російські підшипники - Кабмін доручив МВС розібратися

Кабінет міністрів України доручив Міністерству внутрішніх справ і Міністерству інфраструктури розібратися з ситуацією з поставками підшипників на підприємства «Укрзалізниці», яка призвела до того, що основними постачальниками «Укрзалізниці» були і залишаються російські підприємства, в тому числі підрядники Міністерства оборони Російської Федерації.

Відповідне протокольне рішення було ухвалене у середу під час засідання уряду.

З ситуацією міністрів ознайомив очільник МВС Арсен Аваков, до якого звернулися харківські виробники підшипників. «Постачальниками підшипників (на підприємства «Укрзалізниці» - УНІАН) є російські підприємства, а заявки українських виробників ігноруються. Я вважаю це неможливим за даних обставин, і хотілося б якимось чином цю ситуацію прояснити», - сказав Аваков.

У відповідь на це очільник уряду Арсеній Яценюк запропонував прийняти протокольне рішення. «Будь ласка, спільно з Мінінфраструктури прийняти рішення (щодо вирішення ситуації - УНІАН)», - сказав Яценюк.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця», яка на даний момент трансформується в акціонерне товариство «Українська залізниця», є державним підприємством, основним залізничним перевізником в Україні.

Відповідно до опублікованого проекту фінплану "Укрзалізниці" на 2016 рік, чистий прибуток компанії цього року становитиме понад 96 млн грн, тоді як фінансовий результат за підсумками 2015 року прогнозується на рівні 2,4 млрд грн чистого збитку. Планований загальний дохід від діяльності компанії у 2016 році становитиме 77,4 млрд грн, а витратна частина - 77,2 млрд грн. Також у 2016 році «Укрзалізниця» планує залучити кредитів на 23,1 млрд грн і повернути 26,6 млрд грн.