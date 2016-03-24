Окупанти Криму зайнялися пошуком українців з "хорошими мізками" для роботи на віддаленні

Окупаційний уряд Криму працює над залученням на роботу молодих українських фахівців у сфері IT. Про це на прес-конференції у ТАСС повідомив нелегітимний глава анексованого Криму Сергій Аксьонов, передають "Новини Криму".

Читайте також"Нафтогаз" очікує влітку початку суду проти РФ щодо захоплених активів в Криму«Ми намагаємося залучити і молодих спеціалістів з України, які знаходяться в підвішеному стані і шукають роботу на Заході. Дуже багато молодих людей з хорошими мізками, які отримали хорошу освіту, готові сьогодні докласти зусиль дистанційно готувати продукти для бізнесу, державних організацій і так далі. Намагаємося сформувати таку групу, яка буде задавати тон в цьому напрямку», – сказав Аксьонов.

За його словами, ця сфера – одна з пріоритетних для залучення інвестицій.