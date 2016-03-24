У Києві опублікували інтерактивну карту легальних парковок в столиці

Київська державна міська адміністрація опублікувала інтерактивну карту легальних парковок, які знаходяться на балансі комунального підприємства "Київтранспарксервіс".

Згідно з повідомленням прес-служби КМДА, карта знаходиться у відкритому доступі в Інтернеті за посиланням.

Зокрема, з її допомогою можна дізнатися точну адресу майданчиків у кожному районі столиці, кількість машиномісць, площу майданчика (загальну і безпосередньо для паркування), кількість пільгових місць, режим роботи, назву обслуговуючого підприємства і вартість паркування.

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Як повідомляв УНІАН, раніше керівництво Державної фіскальної служби зазначало, що втрати бюджету Києва від нелегальних парковок щорічно становлять близько 18 мільйонів гривень. У лютому в Антимонопольному комітеті України заявили про проведення дослідження стану ринку парковок і стоянок в Україні. В ході дослідження буде розглянуто діяльність підприємств даної сфери, виділені місцевою владою місця для парковок, обладнання та утримання майданчиків для платних парковок, в тому числі в місцях масового скупчення людей - аеропортах, залізничних та автовокзалах.