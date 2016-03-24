Росія відновлює авіаперельоти до Туреччини

Федеральним агентством повітряного транспорту РФ (Росавіація) видано перший з моменту погіршення російсько-турецьких відносин допуск на організацію регулярних пасажирських перевезень у Туреччину, повідомляє РБК.

"Дозвіл отримала авіакомпанія "Уральські авіалінії", яка отримала напередодні початку літнього сезону право почати рейси до турецької Анталії. У відповідності з наказом Росавіації, регулярні рейси на узбережжі Середземного моря можуть здійснюватися Ростова-на-Дону, Казані, Нижнього Новгорода до семи разів на тиждень", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що з 1 грудня 2015 року чартерні повітряні перевезення між Росією та Туреччиною було заборонено. Заборону було введено урядом Росії в якості однієї з "спеціальних економічних заходів впливу на Туреччину у зв'язку з погіршенням відносин двох країн" через знищення турецькими винищувачами російського бомбардувальника Су-24 над турецькою територією.

Тією ж постановою уряду російським туроператорам було наказано "утримуватися" від продажу росіянам путівок до Туреччини. Проте регулярне авіасполучення між двома країнами зупиняти не стали, тому туристи, які бажають відвідати Стамбул або турецькі курорти самостійно, цілком можуть це зробити.