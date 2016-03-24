У Києві підрахували вартість метро на Троєщину

Влада Києва оцінює вартість будівництва четвертої Подільсько-Вигурівської гілки столичного метрополітену на житловий масив Вигурівщина-Троєщина у 31,55 мільярда гривень.

Згідно з даними плану заходів на 2016-2018 роках з реалізації стратегії розвитку Києва до 2025 року, закріпленого розпорядженням Київської міської держадміністрації (КМДА) №100 від 26 лютого 2016 року, у 2016 році на будівництво гілки метро на Троєщину планується витратити 635 мільйонів гривень, у 2017 році – 540 мільйонів гривень, у 2018 році – 2,69 мільярда гривень за рахунок бюджету міста, власних коштів метрополітену та інших джерел.

"Будівництво лінії дозволить організувати перевезення пасажирів з житлового масиву Троєщина до діючих станцій метрополітену, частково вирішити транспортну проблему, знизити рівень соціальної напруги і зробити "спальний" район більш привабливим для проживання... Період здійснення - січень 2016 – грудень 2022", - сказано в документі.

У документі підкреслюється, що будівництво лінії дозволить забезпечити транспортне обслуговування близько 500 тисяч жителів кількох районів столиці, зокрема масивів Троєщина, Лісовий, Воскресенка, Райдужний, а також жителів майбутньої забудови Русанівських садів.

Читайте такожКиївський метрополітен оголосив тендер на проектування гілки метро на Троєщину

Як повідомляв УНІАН, раніше комунальне підприємство "Київський метрополітен" оголосило тендер на проектування Подільсько-Вигурівської лінії на житловий масив Вигурівщина-Троєщина вартістю 60 мільйонів гривень. За умовами тендеру, проектні роботи повинні бути виконані до кінця 2016 року.

Крім того, згідно з програмою соціально-економічного розвитку Києва на 2016 рік, на будівництво четвертої лінії столичного метрополітену на Троєщину заплановано 879,5 мільйона гривень.

У 2013 році влада Києва заявляла, що на будівництво першої черги лінії метро на Троєщину з 5 станцій необхідно близько 700 мільйонів доларів. При цьому загальний проект передбачав будівництво ще семи станцій із загальною вартість робіт більше 2 мільярдів доларів.

Після зміни влади в Україні нове керівництво столиці почало вивчати питання доцільності будівництва метро на Троєщину.