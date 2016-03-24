Fitch присвоїло "Українській залізниці" рейтинг "ССС"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло компанії «Українська залізниця», створеній на базі Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця», довгостроковий кредитний рейтинг «ССС». Про це говориться в повідомленні агентства.

Аналогічний рейтинг присвоєно паперам компанії на 500 млн дол. із терміном погашення в 2021 році, що пройшли реструктуризацію та обмін.

«Компанія продовжує вчасно виконувати зобов'язання за валютними кредитами від закордонних фінансових організацій: ЄБРР, Європейського інвестиційного банку та Korea Eximbank. Рейтинг ПАТ «Українська залізниця» перебуває на одному рівні з суверенним», - відзначили у Fitch.

Раніше Fitch відкликало рейтинг «Укрзалізниці» у зв'язку з реорганізацією компанії, що управляє залізницями.