Fitch присвоїло "Українській залізниці" рейтинг "ССС"
Аналогічний рейтинг присвоєно паперам компанії на 500 млн дол. із терміном погашення в 2021 році, що пройшли реструктуризацію та обмін.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло компанії «Українська залізниця», створеній на базі Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця», довгостроковий кредитний рейтинг «ССС». Про це говориться в повідомленні агентства.
Аналогічний рейтинг присвоєно паперам компанії на 500 млн дол. із терміном погашення в 2021 році, що пройшли реструктуризацію та обмін.
«Компанія продовжує вчасно виконувати зобов'язання за валютними кредитами від закордонних фінансових організацій: ЄБРР, Європейського інвестиційного банку та Korea Eximbank. Рейтинг ПАТ «Українська залізниця» перебуває на одному рівні з суверенним», - відзначили у Fitch.
Раніше Fitch відкликало рейтинг «Укрзалізниці» у зв'язку з реорганізацією компанії, що управляє залізницями.