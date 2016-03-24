У РФ підрахували збиток від зіткнення турецького судна з опорою Керченського мосту

Збиток, нанесений турецьким суховантажем «Ліра», який знищив одну з опор Керченського мосту, попередньо оцінюється в 120 млн руб.(1,8 млн дол.), йдеться в матеріалах Арбітражного суду Ростовської області. Власнику судна пред'явлена морська вимога про відшкодування шкоди, сказано в повідомленні суду, передає РБК.

Раніше Росморречфлот повідомив, що власнику судна пред'явлено морську вимогу про відшкодування шкоди, що підтверджується матеріалами суду. Суд також підтвердив, що наклав арешт на судно, «оскільки неприйняття забезпечувальних заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання акту суду про відшкодування шкоди». До 14 квітня поточного року заявник — ТОВ «СГМ-Міст», яка виконує роботи з проектування та будівництва моста, — повинен пред'явити позов на вимогу, у забезпечення якого накладено попередні забезпечувальні заходи.

Напередодні джерело ТАСС в морських службах повідомило, що суховантаж був затриманий в Таганрозі. Він зазначав, що на судні «видно сліди свіжої фарби по борту — намагалися приховати сліди зіткнення з опорою».

Інцидент з суховантажем, який знищив опору моста, стався ввечері 19 березня, а відомо про нього стало лише 23 березня. FlashCrimea з посиланням на управління федеральних автомобільних доріг «Тамань» повідомило, що суховантаж навалився на опору робочого мосту №2, який будується між островом Тузла і фарватером.

Суховантаж, як повідомлялося, належить Turkuaz Shipping Corp., ним керував громадянин Туреччини, судно ходило під прапором Панами.

Раніше видання «Кримінформ» опублікувало розшифровку переговорів диспетчера з капітаном суховантажу. З неї випливає, що судно неодноразово попереджали про порушення курсу і можливість зіткнення з мостом.

FlashCrimea напередодні з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією, повідомило, що причиною зіткнення стало відсутність лоцмана. «Росморпорт» раніше прийняв рішення дозволити проходження через Керченську протоку судів, подібних «Лірі», без лоцманського проведення. «Зіткнення — результат чиновницької недбалості», — сказав співрозмовник видання. З розшифровки переговорів капітана з диспетчером також випливає, що про це говорив диспетчер. «Ліра», раджу вам в наступний раз слідувати з лоцманом, ви не готові слідувати без лоцмана», — підкреслив він.