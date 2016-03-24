Volkswagen відкликає 800 тисяч машин через проблеми з педалями

Відкликанню підлягають 391 тис. автомобілів моделі Volkswagen Touareg і майже 410 тис. машин моделі Porsche Cayenne, випущених з 2011 по 2016 роки, передає Бі-бі-сі. Обидві ці моделі побудовані на загальній платформі.

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Раніше стало відомо, що Volkswagen не зміг досягти угоди з владою США про перевірку дизельних двигунів близько 600 тис. автомобілів, зачеплених паливним скандалом.

Восени 2015 року керівництво Volkswagen зізналося в тому, що компанія маніпулювала в США результатами тестів на вміст шкідливих речовин у вихлопних газах дизельних двигунів.

Раніше американські регулятори виявили, що на деяких автомобілях компанії з дизельними двигунами встановлювалося програмне забезпечення, яке дозволяє обійти тестування на шкідливі викиди.

Сьогодні суд США оголосив, що Volkswagen повинен надати остаточний план з докладними і конкретними пропозиціями щодо перевірки двигунів не пізніше 21 квітня.