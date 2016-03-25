На Далекому Сході руйнуються мости – представник Путіна пообіцяв розібратися з "епідемією"

Представник президента РФ в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв пообіцяв розібратися в ситуації з мостами в Примор'ї, два з яких обвалилися за один місяць.

"З мостами історія погана. Будемо теж розбиратися, прокуратура теж буде розбиратися, чому вони падають, що це за епідемія така тут почала відбуватися", — сказав Трутнєв, передає РИА Новости.

Два прольоти моста в селі Новолитовськ через річку Литовка обвалилися 23 лютого на 127-му кілометрі траси Артем — Знахідка — порт Східний. Конструкція обвалилася разом з машиною, яка їхала мостом. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Прокуратура почала перевірку, було порушено кримінальну справу про халатність. Влада краю заявила, що обвалення могло статися через великовантаж, який не повинен був їхати там. Точну причину руйнування мосту встановить слідство, у зв'язку з чим призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи.

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Другий міст частково обвалився 18 березня в Уссурійському міському окрузі в Примор'ї в районі села Яконовка. Рух в районі обвалення було перекрито, жертв немає. Прокуратура краю організувала перевірку, підготовлено позовну заяву до суду про покладення на профільний департамент обов'язку відновити мостову споруду.

Основними причинами обвалення моста місцева влада назвала паводок і велику крижину, яка зламала опору конструкції. Міст вже полагодили.