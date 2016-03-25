Росавіація спростувала інформацію про дозвіл "Уральським авіалініям" літати до Туреччини

Росавіація не буде видавати дозвіл "Уральським авіалініям" на польоти в Анталію через зовнішньополітичну ситуацію та реальні погрози скоєння терористичних актів на території Туреччини, повідомив РИА Новости офіційний представник Росавіації.

"Це рішення (щодо видачі дозволів на регулярні польоти до Туреччини — ред.) прийнято Міжвідомчою комісією, але з урахуванням розвитку зовнішньополітичної ситуації і реальними погрозами вчинення терористичних актів на території Туреччини Федеральне агентство повітряного транспорту не підтверджує готовність і не планує видавати будь-які дозволи "Уральським авіалініям" на польоти в Анталію, і вважає неприпустимим в умовах, що склалися розвивати регулярне повітряне сполучення між Росією і Туреччиною", — повідомили в Росавіації.

У четвер Росавіація повідомила на своєму сайті про те, що "Уральським авіалініям" можуть бути видані дозволи на польоти в Анталію сім разів в тиждень з Ростова-на-Дону, Нижнього Новгорода і Казані.

"Відповідно до вимог повітряного законодавства Росавіація публікує на своєму офіційному сайті рішення спеціальної Міжвідомчої комісії про допуск російських авіакомпаній до міжнародних польотів. Інформація про те, що Росавіація дозволила Уральським авіалініям виконувати польоти в Туреччину, не відповідає дійсності", — зазначили у відомстві.

Влада РФ з 1 грудня минулого року заборонила продаж туристичних путівок та чартерні рейси до Туреччини після скандалу з російським бомбардувальником Су-24, збитим турецькими ВВС. Регулярне авіасполучення з цією країною знаходиться під особливим контролем.