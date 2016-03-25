Росія може відновити авіасполучення з Єгиптом до початку літа

РФ і Єгипет вийшли на фінальну стадію узгодження відновлення авіасполучення, воно може бути відновлено до початку літа, заявив заступник голови МЗС РФ Михайло Богданов, передає РИА Новости.

"Зараз йде робота дуже активно. Я думаю, що залишилися просто деякі технічні деталі. Вони, звичайно, важливі, але на експертному рівні дуже щільно взаємодіють російські і єгипетські представники", — сказав Богданов, коментуючи питання відновлення авіасполучення з Єгиптом.

Він зазначив, що не виключає цього до початку літа. "Будемо сподіватися", — сказав він, відповідаючи на питання, чи вдасться відновити авіасполучення до літа або до травневих свят.

"Я не знаю, коли це відбудеться, тому що експерти, особливо в галузі безпеки, зараз щільно взаємодіють, але я думаю, що вже практично ми вийшли на фінальну стадію спільної роботи", — сказав він.

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Польоти російських літаків до Єгипту були припинені 6 листопада після теракту на борту російського лайнера А321 над Сінаєм, в результаті якого загинули 224 людини.

З 14 листопада були припинені польоти авіакомпанії EgyptAir до Росії.

Голова МЗС РФ Сергій Лавров заявляв, що компетентні органи Росії і Єгипту спільно працюють над підвищенням рівня безпеки в аеропортах Єгипту, після завершення цієї роботи можна буде ставити питання про відновлення повітряного сполучення.