Директор Uber про доходи: щорічно заробляємо $1 мільярд в ТОП-30 міст світу

Щорічний прибуток міжнародного онлайн-сервісу для замовлення таксі Uber в топ-30 найбільших містах по всьому світу становить більше 1 млрд дол.

Як повідомляє агентство Reuters, про це в четвер заявив генеральний директор Uber Тревіс Каланик.

"Якщо ви візьмете наші 30 кращих міст, сьогодні вони генерують понад 1 млрд дол. прибутку в рік. І прибуток збільшується щорічно, тому що ми ростемо, - цитує агентство Каланика. - В інших 400 містах, де є Uber, ми працюємо також прибутково".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2015 року Міністерство інфраструктури України провело переговори з представниками американської компанії Uber Technologies Inc щодо запуску їх сервісу в Україні.

У січні 2016 року мер Києва Віталій Кличко заявив, що під час Всесвітнього економічного форуму провів зустріч з керівництвом компанії Uber і готовий сприяти запуску сервісу в Києві найближчим часом.

25 лютого під будівлею КМДА київські таксисти провели мітинг з вимогою визнати таксі міським пасажирським транспортом, а також пояснити позицію київської влади щодо запуску у Києві Uber.

У той же день представник компанії Uber Євгена Шипова повідомила, що міжнародний онлайн-сервіс для замовлення таксі буде працювати в Україні тільки з індивідуальними підприємцями і юридичними особами, які мають усі необхідні документи, в тому числі ліцензіями на пасажироперевезення.

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Довідка УНІАН. Uber – це мобільний додаток, що дозволяє викликати таксі, відстежувати його переміщення і оплатити замовлення готівкою або банківською карткою. Вартість послуг Uber набагато нижча, ніж у професійних служб таксі. Uber має штаб-квартиру в Сан-Франциско. Вартість сервісу оцінюється в 65 млрд дол.