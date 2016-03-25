Під час запуску американської ракети виникли неполадки з російським двигуном

Компанія ULA (United Launch Alliance) повідомила, що верхня щабель (Centaur) ракети Atlas V під час останнього пуску пропрацювала довше звичайного часу. Причиною цього, як повідомляє видання Space News, можуть бути неполадки в першій ступені носія, на якій встановлені російські двигуни РД-180.

«Centaur працював довше запланованого. Команда зараз розглядає інцидент в ході стандартного аналізу проведеного запуску», — сказала представник ULA Лін Чассань. Вона зазначила, що двигуни RL10 ступені Centaur пропрацювали на хвилину довше запланованого. Чассань не назвала причину проблеми.

Видання Space News, з яким розмовляла представник ULA, зазначає, що найбільш ймовірною причиною події є неполадки в двигуні РД-180, встановленому на перший ступінь ракети Atlas V. Російський агрегат виключився на п'ять секунд раніше запланованого часу (через 4 хвилини і 10 секунд після пуску).

Довша робота RL10 на верхньому щаблі таким чином компенсувала дострокове виключення РД-180.

Ракета Atlas V стартувала 22 березня 2016 року з космодрому на мисі Канаверал (Флорида, США) з вантажівкою Cygnus до Міжнародної космічної станції (МКС). Стикування корабля і станції заплановане на 26 березня.

Про виникнення неполадки стало відомо відразу після запуску Atlas V з прямої відеотрансляції, яку традиційно організовує NASA під час старту ракет-носіїв до МКС. Коментатор не був підготовлений до збільшення часу роботи двигунів верхньої сходинки і не зміг зрозуміло пояснити, що сталося.

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Двигуни РД-180 встановлюються на американські ракети-носії важкого класу Atlas V, які створює компанією ULA (United Launch Alliance) — спільне підприємством Boeing і Lockheed Martin, передає Lenta.ru.

Нагадаємо, США розглядають можливість відмови від російських двигунів РД-180.

Аtlas 5 є одним з двох основних типів ракет-носіїв, який використовує Пентагон. В кінці 2015 року ULA підписала контракт на закупівлю ще 20 РД-180.

На початку 2016 року Пентагон уклав два контракти на суму $162 млн з розробки ракетних двигунів, які повинні прийти на заміну російській продукції.