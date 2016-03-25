США розробляють новий надзвуковий літак і обіцяють "вибух" на ринку авіаперевезень

Про це повідомляє "Лента.ру" з посиланням на телеканал CNN.

Розробка повинна обійти за характеристиками британсько-французький надзвуковий літак «Конкорд», який міг досягати швидкість 2,3 тисячі кілометрів на годину. Телеканал зазначає, що пасажирський лайнер буде літати в 2,6 рази швидше, ніж будь-який з нині існуючих. Так, щоб долетіти на літаку з Нью-Йорка до Лондона, потрібно лише 3,4 години, дорога з Сан-Франциско до Токіо займе 4,7 години, а з Лос-Анджелеса в Сідней - шість годин.

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Літак буде виконаний з композитних матеріалів, його салон планується укомплектувати 40 пасажирськими кріслами, розташованими у два ряди. Політ буде виконуватися на висоті не більше 20 тисяч метрів, щоб пасажири могли бачити земну поверхню.

Імовірно, квиток на переліт туди-назад обійдеться приблизно в п'ять тисяч доларів, телеканал зазначає, що пасажири легко підуть на такі витрати заради економії часу. Авіакомпанія Virgin Group має намір замовити 10 нових лайнерів, якщо угода відбудеться, її сума складе близько двох мільярдів доларів. Телеканал також повідомляє, що Boom можуть укласти угоду з неназваним європейським авіаперевізником на поставку 15 літаків, у цьому випадку сума угоди складе п'ять мільярдів доларів.

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Прототип повітряного судна, над яким в даний час працює Boom, буде представлений не раніше 2017 року. CNN зазначає, що існує багато проектів зі створення надзвукових літаків, у тому числі у NASA з Boeing, проект Skreemr і т. д. - проте жоден з них досі не реалізований.