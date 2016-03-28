Volkswagen відкликає майже 400 тисяч авто через дефект педалі гальм

Популярна автомобільна компанія Volkswagen оголосила про глобальне відкликання 391 тисячі позашляховиків Volkswagen Touareg, повідомляє Новое время з посиланням на Автоконсалтинг.

"Причиною сервісної кампанії став можливий дефект педалі гальм", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під відкликання підпадають авто, випущені з 2011 по 2016 рік. Було виявлено, що стопор педалі гальма на деяких автомобілях може бути ненадійно закріплений. Дефект може призвести до того, що водій не зможе задіяти педаль.

Читайте такожToyota відкликає майже 3 мільйони автомобілів через ремені безпеки

Як повідомляв УНІАН, у лютому автовиробник Toyota вирішила відкликати 2,87 мільйона автомобілів по всьому світу через проблеми з ременями безпеки на задньому сидінні.