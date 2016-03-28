Ахметов хоче відвоювати право на ексклюзивні частоти під 4G-зв'язок

Рінат Ахметов починає відвойовувати право на збереження ексклюзивних частот під 4G-зв'язок. Як стало відомо ЛІГА.net, у кінці лютого Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов ММДС Україна - дочірньої компанії СКМ. Він зобов'язав телеком-регулятора продовжити термін дії трьох ліцензій ще як мінімум на 10 років.

Нацкомісія з питань регулювання зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) на засіданнях 12 і 19 січня 2016 року відмовила ММДС Україна в продовженні дії ліцензій, посилаючись на порушення ліцензійних умов. Термін їх дії закінчується у квітні-травні 2016-го.

Телеком-компанія Ріната Ахметова володіє ексклюзивними смугами в діапазоні 2,5-2,7 ГГц. Вони придатні для запуску зв'язку четвертого покоління (4G). Зараз оператор використовує їх під застарілу технологію передачі даних.

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У своєму рішенні комісія апелювала до порушення, яке ММДС припустилася ще в 2007 році. Компанія не поінформувала регулятора про повне освоєння частот, що дійсно є підставою для відкликання ліцензії. ММДС у свою чергу наполягала, що давно усунула це порушення. Більше того, в 2008 році регулятор, за її даними, провів позапланову перевірку і підтвердив цей факт.

Суд проаналізував аргументи сторін і прийшов до висновку, що ММДС усунув зазначені порушення в лютому 2007 року. Інших порушень компанія не допускала. Член НКРЗІ Олександр Скляров повідомив, що комісія вже оскаржила рішення суду в апеляційній інстанції. Скарга регулятора ще не розглядалася.

Телеком-регулятору буде непросто скасувати дію ліцензій з тієї причини, що галузеве законодавство вже давно застаріло. Радіочастотний ресурс вважається повністю освоєним, якщо в галузі працює хоча б один передавач. Причому абсолютно не важливо, чи обслуговує він абонентів.

НКРЗІ відмовилася продовжити ліцензії ММДС Україна неспроста, відзначає видання. Наприкінці минулого року президент розпорядився розчистити перспективні частотні діапазони до кінця 2017 року для проведення 4G-тендерів. 2,5-2,7 ГГц - одна з перших смуг, на якій європейські оператори в своїх країнах запускали мережі четвертого покоління. Тому обладнання, яке працює в цьому спектрі, на ринку предостатньо. Сучасні смартфони його теж підтримують.

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Якщо регулятор програє апеляцію, у нього залишиться не так багато варіантів, які частоти готувати до 4G. Найбільш реальним виглядає звільнення частини ресурсу, який телеканали використовують зараз під аналогове мовлення. Національна рада з питань ТБ і радіомовлення нещодавно погодила з НКРЗІ кінцеву дату "розчищення" цього сегмента - середина 2017 року. Якраз перед тендерами. Деякі оператори знаходять телевізійні частоти (700-800 МГц) привабливими.

Другий варіант - регулятор дозволяє операторам використовувати вже наявні в їх розпорядженні GSM-частоти під 4G.