Український потяг "Шовкового шляху" без замовлень застряг у Китаї

Вантажний потяг за маршрутом Іллічівськ- Китай, який був запущений Україною в рамках проекту "Новий шовковий шлях", не виходить на зворотній маршрут з КНР через відсутність клієнтів, повідомляє Экономическая правда з посиланням на центр логістичної компанії Zammler.

Експерти компанії зазначають, 31 січня потяг прибув до пункту призначення - на станцію Достик на кордоні Казахстану з КНР. Там він і досі знаходиться і про його повернення наразі не йдеться.

"Потяг не завантажений товаром - немає клієнтів на перевезення, тому так і не вийшов у зворотній маршрут з Китаю", - зазначають в Zammler.

Хоча раніше голова "Укрзалізниці" Олександр Завгородній заявляв, що повернеться поїзд назад 15-17 березня.

За даними дослідницького центру, тривалість маршруту становила 15,5 доби замість анонсованих 11-12. "І це за сприятливих умов, коли до руху потягу була прикута увага як в Україні, так і в країнах Європи та Азії. Завдяки підписаним раніше угодам потяг йшов без митних перевірок за єдиним тарифом "від точки до точки", наголошують в Zammler.

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Експерти підкреслюють, що основні питання щодо маршруту виникали ще на етапах підготовки проекту. "Вузькими місцями" називали можливий час доставки - набагато довше, ніж звичним шляхом через Росію, та нерегулярність рейсів, що не дає можливість бізнесу планувати завантаження.

Питання також викликали два морські етапи маршруту: через два моря потяг перевозять на поромах. Це чотири заходи в порти, заїзд на пороми на спеціальному обладнанні, з яким пов'язаний ряд питань, та висока ймовірність несприятливих погодних умов на морі: взимку шторми частіші.

Тестовий запуск потяга показав, що для комерційного успіху проекту потрібно вирішити декілька питань, зазначають в Zammler

По-перше - це вартість доставки. Офіційно ПАТ "Укрзалізниця" озвучило ціну 5559 доларів для сорокофутового контейнера - ця сума перевищує вартість автомобільної транзитної доставки через Росію у півтора-два рази, наголошують в дослідницькому центрі.

По-друге, відкритими залишаються питання пропускної здатності (частоти) і завантаженості маршруту. Багато запитань ставиться до призначеного оператора проекту – ЦТС "Ліски", що є структурною одиницею ПАТ "Укрзалізниця". Структура зараз на етапі реорганізації – і це ускладнює можливість швидкого вирішення питань з тарифами, графіками, розрахунку запиту бізнесу, зазначають в Zammler.

По-третє - під час розробки проекту не були достатньо враховані інтереси інших учасників ринку: логістичного бізнесу, транспортних компаній, імпортерів та експортерів.

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Для повноцінної участі у проекті бізнес дуже зацікавлений у гарантіях з боку держави, таких як: регулярність рейсів, гарантії доставки вантажу та готовність працювати над зниженням тарифів.

"Чіткі правила є вимогою бізнесу, без експорту чи імпорту якого потяг не матиме економічної доцільності. Прописані чіткі правила і стандарти є основною умовою участі експортерів та імпортерів у проекті. А від залучення якомога більшої кількості клієнтів напряму залежить і ціна перевезень", - каже генеральний директор логіcтичної компанії Zammler Віктор Шевченко.