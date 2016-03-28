В Україні вже 62% регулярних інтернет-користувачів. Хто найчастіше виходить у мережу (дослідження)

Частка регулярних користувачів мережі Інтернет, які відвідували ресурс, принаймні, один раз в місяць, у першому кварталі 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 4 п. п. - до 62% населення України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Інтернет асоціації України (ІнАУ) з посиланням на дані дослідження, проведеного агентством Factum Group Ukraine за замовленням асоціації.

«У порівнянні з даними попередніх досліджень, які проводилися у вересні 2015 р., проникнення регулярних інтернет-користувачів старше 15 років в Україні зросло на 4 п. п. - до 62%», - йдеться в повідомленні.

За даними дослідження, найчастіше в мережу виходять користувачі у віці від 15 до 29 років (36% респондентів) та у віці від 30 до 44 років (36%). При цьому найбільш активні користувачі Інтернет проживають у містах з кількістю населення понад 100 тис. осіб (55% респондентів). У всесвітню мережу користувачі найчастіше виходять за допомогою стаціонарного домашнього комп'ютера – 49%, ноутбука – 48%, мобільних телефонів – 25%, планшетів – 10%.

При цьому частка користувачів мобільних пристроїв серед «регулярних користувачів Інтернету становила 32%.

У дослідженні брало участь 5 тис. інтернет-користувачів зі всієї України віком старше 15 років.

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Довідка УНІАН. Factum Group Ukraine – дослідний холдинг, який займається проведенням соціологічних і маркетингових досліджень. У структуру холдингу входять також польові компанії, що володіють всіма необхідними ресурсами для збору даних. Основна мета дослідження, яке проводить компанія Factum Group Ukraine на замовлення ІнАУ - це аналіз відвідуваності веб-ресурсів і соціально-демографічний профіль їх відвідувачів.

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